Украинка Элина Свитолина завершила свой путь на втором турнире Grand Slam Ролан Гаррос. Одесситка дошла до четвертьфинала, где в двух сетах уступила Иге Швентек.

По теме Безумная сумма несмотря на поражение: сколько Свитолина заработала на Ролан Гаррос-2025

Осталось играть недолго

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на The Tennis Letter, после этого турнира Элина заговорила о завершении карьеры. 30-летняя спортсменка прокомментировала возможность продолжительности ее карьеры до 38 лет.

Именно столько сейчас мужу Свитолиной Гаэлю Монфису, который продолжает свою карьеру. Элина призналась, что имеет в планах рождение детей, поэтому ее карьера не продлится еще восемь лет.

Я не хотела бы играть так долго, я хочу еще детей. Хочу просто счастливо выйти на пенсию и не играть столько. Я уже столько лет в туре, иногда это бывает тяжело. Бывает одиноко. Для меня будет вполне нормально завершить карьеру раньше, чем в возрасте Гаэля,

– заявила Свитолина.

Напомним, что за свою карьеру Свитолина выиграла 502 матча из 769-ти. На ее счету 18 титулов, среди которых и триумф в Итоговом турнире в 2018 году.

Читайте также Не выступала с прошлого года: звездная украинская теннисистка перенесла операцию

Также украинка брала бронзовую медаль на Олимпийских играх-2020 и доходила до трех полуфиналов турниров Grand Slam. Сейчас Свитолина занимает 14 место в рейтинге WTA.