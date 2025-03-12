"Н***ен никому не нужен": легенда Динамо резко отреагировал на конфликт форвардов "бело-синих"

Во вторник, 11 марта, состоялись матчи 21 тура Украинской Премьер-лиги по футболу. В одном из них Динамо встречалось с Зарей.

Игра завершилась вничью со счетом 2:2. После финального свистка в объективы камер попал эмоциональный спор между Владиславом Ванатом и Матвеем Пономаренком.

К теме Пономаренко спас "бело-синих": Динамо и Заря сыграли в боевую ничью

Реакция Леоненка на эпизод

На этот конфликт отреагировал бывший нападающий сборной Украины и киевского Динамо Виктор Леоненко, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sport Express. Он в свойственном себе стиле не подбирал слов, разнеся действующего лучшего бомбардира УПЛ-2024/2025:

"Если Ванат обиделся на Пономаренка из-за того, что тот не отдал пас, то ему лучше идти играть на турнир "Кожаный мяч". Такие конфликты случаются не от большого ума. Какой-то детский сад – "мне не отдали". А что, тебе все отдавать должны? Ванат всем отдает?

Лично для меня всегда важнее было отдать результативную передачу, чем забить, в отличие от Ваната и Пономаренка. Когда они это поймут и начнут делать, то у них будет шанс стать хотя бы полуфутболистами. В противном случае – "Кожаный мяч" их ждет. Ванат лучший бомбардир УПЛ и н***ен никому не нужен! С этого и надо начинать. Не надо ждать передачи, нужно брать и забивать, в нашем чемпионате это не трудно сделать".

К слову. После 21 тура киевское Динамо занимает первое место в УПЛ. "Бело-синие" на четыре зачетных балла опережают Александрию, которая располагается на второй строчке турнирной таблицы.

Отметим, что следующий поединок подопечные Александра Шовковского проведут 29 марта на выезде против Руха. Стартовый свисток должен прозвучать в 18:00.