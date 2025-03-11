Динамо – Заря 2:2

Голы: Ванат, 5, Пономаренко, 71 – Будковский, 2, Джордан, 9

Во вторник, 11 марта, состоялся матч 21-го тура чемпионата Украины сезона-2024/25 между Динамо и Зарей. Игра порадовала болельщиков голами и завершилась боевой ничьей, сообщает 24 канал.

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Заря покусала Динамо

Старт матча УПЛ в Киеве выдался насыщенным. Заря неожиданно вышла вперед уже на 2-й минуте поединка. Забитым мячом отметился форвард луганского клуба Филипп Будковский.

Динамо быстро восстановили паритет в противостоянии с Зарей. Нападающий "бело-синих" Владислав Ванат на 5-й минуте матча сравнял счет. Однако луганчане вновь шокировали столичный коллектив.

На 9-й минуте матча Джордан вывел Зарю вперед. Защитники Динамо Тарас Михавко и Денис Попов "растворились" и не смогли помешать бразильцу забить второй гол луганчан в игре.

Впоследствии динамовцы взяли игру под контроль и пытались сравнять счет. Киевлянам удалось забить на 71-й минуте матча. Владислав Кабаев классно навесил на Матвея Пономаренко, который забил второй гол "бело-синих" в противостоянии.

В итоге матч завершился со счетом 2:2. Динамо продолжает лидировать в чемпионате Украины и остается единственной командой, которая не проиграла ни одного матча в текущем сезоне в элитном дивизионе страны.

Видеообзор матча Динамо – Заря: