Динамо – Зоря 2:2

Голи: Ванат, 5, Пономаренко, 71 – Будківський, 2, Джордан, 9

У вівторок, 11 березня, відбувся матч 21-го туру чемпіонату України сезону-2024/25 між Динамо та Зорею. Гра потішила вболівальників голами та завершилась бойовою нічиєю, повідомляє 24 канал.

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Зоря покусала Динамо

Старт матчу УПЛ у Києві видався насиченим. Зоря несподівано вийшла вперед вже на 2-й хвилині поєдинку. Забитим м'ячем відзначився форвард луганського клубу Пилип Будківський.

Динамо швидко відновили паритет у протистоянні із Зорею. Нападник "біло-синіх" Владислав Ванат на 5-й хвилині матчу зрівняв рахунок. Проте луганці знову шокували столичний колектив.

На 9-й хвилині матчу Джордан вивів Зорю вперед. Захисники Динамо Тарас Михавко та Денис Попов "розчинились" та не змогли завадити бразильцю забити другий гол луганців у грі.

Згодом динамівці взяли гру під контроль та намагались зрівняти рахунок. Киянам вдалось забити на 71-й хвилині матчу. Владислав Кабаєв класно навісив на Матвія Пономаренка, який забив другий гол "біло-синіх" у протистоянні.

У підсумку матч завершився з рахунком 2:2. Динамо продовжує лідирувати у чемпіонаті України та залишається єдиною командою, яка не програла жодного матчу у поточному сезоні в елітному дивізіоні країни.

Відеоогляд матчу Динамо – Зоря: