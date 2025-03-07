Він отримав пошкодження на тренуванні під час підготовки до гри з черкаським колективом. Клубні лікарі діагностували у захисника мʼязову травму.

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Скільки пропустить Тимчик

Після поєдинку, в якому кияни здобули перемогу з рахунком 2:1, головний тренер Динамо Олександр Шовковський підтвердив цю інформацію, повідомляє 24 Канал із посиланням на УПЛ ТБ. Він розповів про термін відновлення Олександра Тимчика.

Олександр випав мінімум на півтора місяця,

– сказав Шовковський.

Зазначимо, що в нинішньому сезоні 28-річний правий захисник провів 23 поєдинки за Динамо в усіх турнірах. У них він записав собі в актив один асист.

До слова. Динамо оперативно знайшло заміну Олександру Тимчику. Кияни підписали до кінця кампанії-2024/2025 Валерія Лучкевича.

Наступний матч "біло-сині" проведуть 11 березня проти луганської Зорі. Старт зустрічі заплановано на 15:30.