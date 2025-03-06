ЛНЗ – Динамо 1:2
Голи: Яшарі, 49 – Вівчаренко, 11, Путря, 89 (автогол)
У попередньому турі динамівці несподівано втратили дорогоцінні очки у поєдинку проти полтавської Ворскли (1:1). У матчі з ЛНЗ кияни не мали права на помилку, пише 24 Канал.
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Курйозний автогол вирішив долю матчу в Черкасах
Початок зустрічі був за гостями. Вже на 11-й хвилині підопічні Шовковського вийшли вперед. Караваєв зробив навіс з правого флангу, який ударом головою замкнув Вівчаренко.
До кінця першого тайму глядачі не побачили більше голів. У перерві тренер ЛНЗ Роман Григорчук зумів налаштувати своїх підопічних на боротьбу.
На 49-й хвилині зустрічі господарі поля провели стрімку контратаку, яку елегантно завершив Яшарі. Косовський півзахисник отримав довгу передачу від Дайко та в один дотик перекинув м'яч через Нещерета.
Нічийний рахунок не влаштовував "біло-синіх". Підопічні Григорчука відбивалися з усіх сил, намагаючись здобути бажаний результат.
Розв'язка цього напруженого матчу сталася на 89-й хвилині зустрічі. Бражко несильним ударом пробив з-за меж штрафного майданчика, а Путря у падінні зрізав м'яч у власні ворота.
До фінального свистка рахунок не змінився. Кияни здобули важливу перемогу у Черкасах – 2:1.
Відео голів у матчі ЛНЗ – Динамо
- Динамо закріпило лідерство в УПЛ. У команди Шовковського 50 очок у 20 матчах.
- Черкаський ЛНЗ залишився на 10-й позиції. Черкащани заробили 22 бали у 20 поєдинках.