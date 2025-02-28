Ворскла – Динамо 1:1

Голи: Скляр, 64 – Буяльський, 16

Вилучення: Островський, 90

Сьогодні, 28 лютого, відбувся матч між Ворсклою та Динамо в межах 19-го туру УПЛ-2024/2025. Гру було перенесено у Київ, адже стадіон в Полтаві виявився не готовим до поєдинку, повідомляє 24 канал.

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Ворскла вирвала нічию

Перед матчем у столиці Ворскла залишилась без головного тренера. Юрія Максимова було дискваліфіковано через емоційну поведінку у минулій грі. Тому полтавці мали додаткову мотивацію у матчі проти Динамо.

Кияни підійшли до гри у ролі фаворита. Тим паче Ворскла зазнала кадрових втрат напередодні матчу проти столичного клубу. "Біло-сині" швидко вийшли вперед зусиллями Віталія Буяльського.

Полтавці у середині другого тайму змогли зрівняти рахунок. Голом відзначився Олександр Скляр. Динамівці намагались знову забити, створюючи чимало моментів, але й Ворскла проводила небезпечні атаки, аби вирвати перемогу.

Наприкінці матчу Ворскла залишилась у меншості. Червону картку отримав Островський Владислав. Проте "біло-синім" не вистачило часу, щоб вирвати перемогу. Матч завершився нічиєю з рахунком 1:1.