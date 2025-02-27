Столичний клуб вирішив посилити атакувальну ланку команди. Кияни планують підписати гравця з третього дивізіону Туреччини, повідомляє 24 канал із посиланням на Ajansspor.

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Ким цікавиться Динамо

Хакан Болат, президент Іскендерунспора, підтвердив зацікавленість Динамо у підписанні вінгера Мехмета Маниша. "Біло-сині" зробили пропозицію щодо трансферу гравця.

Проте не тільки кияни цікавляться турецьким півзахисником. Маниш також отримав пропозицію від інших динамівців з Бухареста, Румунія.

Мехмет Маниш отримав офіційну пропозицію про трансфер від Динамо Бухарест та Динамо Київ,

– сказав Болат.

Також відомо, що раніше інший український клуб розглядав трансфер Маниша. Полісся мало намір підписати турецького вінгера Іскендеруспора.

Мехмет Маниш зіграв у 25 матчах за Іскендеруспор, забивши 1 гол та віддавши 15 результативних передач. Окрім правої бровки, гравець може зіграти лівого вінгера та правого фулбека.