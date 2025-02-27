Столичный клуб решил усилить атакующее звено команды. Киевляне планируют подписать игрока из третьего дивизиона Турции, сообщает 24 канал со ссылкой на Ajansspor.
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Кем интересуется Динамо
Хакан Болат, президент Искендерунспора, подтвердил заинтересованность Динамо в подписании вингера Мехмета Маниша. "Бело-синие" сделали предложение по трансферу игрока.
Однако не только киевляне интересуются турецким полузащитником. Маниш также получил предложение от других динамовцев из Бухареста, Румыния.
Мехмет Маниш получил официальное предложение о трансфере от Динамо Бухарест и Динамо Киев,
– сказал Болат.
Также известно, что раньше другой украинский клуб рассматривал трансфер Маниша. Полесье собиралось подписать турецкого вингера Искендеруспора.
Мехмет Маныш сыграл в 25 матчах за Искендеруспор, забив 1 гол и отдав 15 результативных передач. Кроме правой бровки, игрок может сыграть левого вингера и правого фулбека.