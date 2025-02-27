Столичный клуб решил усилить атакующее звено команды. Киевляне планируют подписать игрока из третьего дивизиона Турции, сообщает 24 канал со ссылкой на Ajansspor.

Читайте также Лидер Динамо подписал новый контракт с клубом: его хотели в Англии

Кем интересуется Динамо

Хакан Болат, президент Искендерунспора, подтвердил заинтересованность Динамо в подписании вингера Мехмета Маниша. "Бело-синие" сделали предложение по трансферу игрока.

Однако не только киевляне интересуются турецким полузащитником. Маниш также получил предложение от других динамовцев из Бухареста, Румыния.

Мехмет Маниш получил официальное предложение о трансфере от Динамо Бухарест и Динамо Киев,

– сказал Болат.

Также известно, что раньше другой украинский клуб рассматривал трансфер Маниша. Полесье собиралось подписать турецкого вингера Искендеруспора.

Мехмет Маныш сыграл в 25 матчах за Искендеруспор, забив 1 гол и отдав 15 результативных передач. Кроме правой бровки, игрок может сыграть левого вингера и правого фулбека.