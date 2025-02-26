Киевляне в текущем сезоне имеют все шансы завоевать вожделенный трофей УПЛ. Поэтому в клубе решили не отпускать Бражко перед весенней частью чемпионата Украины, он ведь один из ключевых игроков столичного коллектива.

Читайте также Гол-красавец Ваната и выстрел Михайленко: Динамо обыграло Карпаты в центральном матче тура

Условия нового контракта

Динамо решило отблагодарить Владимира Бражко за то, что он остался в клубе. Поэтому бело-синие предложили новый контракт 23-летнему лидеру команды., который он подписал.

Бражко заключил соглашение со столичным клубом до 2029 года, сообщает 24 канал со ссылкой на официальный сайт Динамо. Предыдущий контракт опорного полузащитника с киевлянами был рассчитан до 2028 года.

Карьера Бражка в Динамо