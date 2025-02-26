Киевляне в текущем сезоне имеют все шансы завоевать вожделенный трофей УПЛ. Поэтому в клубе решили не отпускать Бражко перед весенней частью чемпионата Украины, он ведь один из ключевых игроков столичного коллектива.
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Условия нового контракта
Динамо решило отблагодарить Владимира Бражко за то, что он остался в клубе. Поэтому бело-синие предложили новый контракт 23-летнему лидеру команды., который он подписал.
Бражко заключил соглашение со столичным клубом до 2029 года, сообщает 24 канал со ссылкой на официальный сайт Динамо. Предыдущий контракт опорного полузащитника с киевлянами был рассчитан до 2028 года.
Карьера Бражка в Динамо
- Владимир Бражко является питомцем запорожского Металлурга. В 2016 полузащитник перебрался в академию Динамо.
- В первой команде "бело-синих" Бражко дебютировал летом 2023 года. За это время Владимир сыграл за столичный клуб 56 матчей и забил 10 голов.