Кияни у поточному сезоні мають всі шанси здобути омріяний трофей УПЛ. Тому у клубі вирішили не відпускати Бражка перед весняною частиною чемпіонату України, адже він один з ключових гравців столичного колективу.

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Умови нового контракту

Динамо вирішило віддячити Володимиру Бражку за те, що він залишився у клубі. Тому "біло-сині" запропонували новий контракт 23-річному лідеру команди, який він підписав.

Бражко уклав угоду зі столичним клубом до 2029 року, повідомляє 24 канал із посиланням на офіційний сайт Динамо. Попередній контракт опорного півзахисника з киянами був розрахований до 2028 року.

Кар'єра Бражка в Динамо