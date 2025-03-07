Йдеться про 20-річного півзахисника Сантоса Мігеліто. Він найближчим часом прибуде до України для підписання контракту з "біло-синіми", повідомляє 24 Канал із посиланням на Zorya Londonsk.

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Що відомо про трансфер

Керівництво обох клубів домовилося про перехід гравця збірної Болівії на правах оренди до кінця 2025 року. В угоді буде прописана можливість викупу.

Найближчим часом атакувальний півзахисник пройде медогляд та має офіційно завершити перехід у Динамо. Ймовірність підписання контракту оцінюється в 99%.

Зазначимо, що в нинішньому сезоні Мігеліто провів чотири поєдинки за "риб", але результативними діями не відзначався. Також в його активі вже є 20 матчів у складі збірної Болівії, в яких він забив п'ять голів.

Цікаво. Проти трансферу Мігеліто виступав зірковий Неймар, який взимку повернувся до Сантоса. Він бачить у болівійці потенціал і вважав його тим виконавцем, який потрібен команді.

Нагадаємо, що напередодні київське Динамо оформило ще один трансфер. Гравцем "біло-синіх" став Валерій Лучкевич.