Конопля полностью здоров: украинец впервые попал в заявку Боруссии из Менхенгладбада
Ефим Конопля впервые попал в заявку Боруссии Менхенгладбах на матч Бундеслиги. До сих пор украинца не было в составе немецкой команды из-за травмы.
Впрочем, на футбольное поле правый защитник так и не вышел, сообщает 24 Канал. А его команда уступила Кельну со счетом 1:2.
Что было с Коноплей после перехода в Боруссию
В воскресенье, 8 октября, Ефим Конопля впервые попал в заявку Боруссии Менхенгладбах на официальный матч против Кельна. Однако, все 90 минут украинец провел на скамейке запасных.
Игровую практику в немецкой команде правый защитник получил во время международной паузы. В сентябре менхенгладбахцы провели товарищеский матч против Шпортфройнде Зиген. Это команда, играющая в Региональной лиге.
Конопля в этом поединке отыграл первый тайм, выйдя в стартовом составе. В перерыве украинца заменили, результативными действиями правый защитник не отличился.
А вот в официальных матчах за свою команду из Бундеслиги Конопля до сих пор не играл. Все из-за того, что 25 июля в товарищеской встрече против Рот-Вайсса украинец получил серьезную травму. У него диагностировали надрыв медиальной коллатеральной связки правого колена, и после этого, к сожалению, на поле не выходил.
Из-за этого правый защитник не получил вызова в сборную Украины на первые 4 матча Лиги наций. Его сборной очень не хватало. В отсутствие Конопли в сборной наконец дебютировал защитник Харькова Илья Крупский. А еще на позиции правого защитника Андреа Мальдер использовал Илью Забарного и Валерия Бондаря. Сам же Конопля выходные в клубе во время паузы ФИФА провел с семьей в Париже.