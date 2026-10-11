Конопля полностью здоров: украинец впервые попал в заявку Боруссии из Менхенгладбада

Ефим Конопля впервые попал в заявку Боруссии Менхенгладбах на матч Бундеслиги. До сих пор украинца не было в составе немецкой команды из-за травмы.

Впрочем, на футбольное поле правый защитник так и не вышел, сообщает 24 Канал. А его команда уступила Кельну со счетом 1:2.

Что было с Коноплей после перехода в Боруссию

В воскресенье, 8 октября, Ефим Конопля впервые попал в заявку Боруссии Менхенгладбах на официальный матч против Кельна. Однако, все 90 минут украинец провел на скамейке запасных.

Игровую практику в немецкой команде правый защитник получил во время международной паузы. В сентябре менхенгладбахцы провели товарищеский матч против Шпортфройнде Зиген. Это команда, играющая в Региональной лиге.

Конопля в этом поединке отыграл первый тайм, выйдя в стартовом составе. В перерыве украинца заменили, результативными действиями правый защитник не отличился.

А вот в официальных матчах за свою команду из Бундеслиги Конопля до сих пор не играл. Все из-за того, что 25 июля в товарищеской встрече против Рот-Вайсса украинец получил серьезную травму. У него диагностировали надрыв медиальной коллатеральной связки правого колена, и после этого, к сожалению, на поле не выходил.

Из-за этого правый защитник не получил вызова в сборную Украины на первые 4 матча Лиги наций. Его сборной очень не хватало. В отсутствие Конопли в сборной наконец дебютировал защитник Харькова Илья Крупский. А еще на позиции правого защитника Андреа Мальдер использовал Илью Забарного и Валерия Бондаря. Сам же Конопля выходные в клубе во время паузы ФИФА провел с семьей в Париже.