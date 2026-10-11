Утім на футбольне поле правий захисник так і не вийшов, повідомляє 24 Канал. А його команда поступилась Кельну з рахунком 1:2.

Що було з Коноплею після переходу в Боруссію

У неділю 11 жовтня Юхим Конопля вперше потрапив у заявку Боруссії Менхенгладбах на офіційний матч проти Кельна. Щоправда всі 90 хвилин українець провів на лаві запасних.

Ігрову практику в німецькій команді правий захисник отримав під час міжнародної паузи. У вересні менхенгладбахці провели товариський матч проти Шпортфройнде Зіген. Це команда, що грає в Регіональній лізі.

Конопля в цьому поєдинку провів перший тайм, вийшовши в стартовому складі. У перерві українця замінили, результативними діями правий захисник не відзначився.

А от в офіційних матчах за свою команду з Бундесліги Конопля досі не грав. Усе через те, що 25 липня в товариській зустрічі проти Рот-Вайсса українець зазнав непростої травми. У нього діагностували надрив медіальної колатеральної зв'язки правого коліна й після цього, на жаль, на поле не виходив.

Через це правий захисник не отримав виклику в збірну України на перші 4 матчі Ліги націй. Його збірній дуже не вистачало. За відсутності Коноплі в збірній нарешті дебютував захисник Харкова Ілля Крупський. А ще на позиції правого захисника Андреа Мальдера використовував Іллю Забарного та Валерія Бондаря. Сам же Конопля період вихідних у клубі під час паузи ФІФА провів із родиною в Парижі.