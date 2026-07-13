Конор проиграл техническим нокаутом в первом раунде через 69 секунд после начала боя с Максом Холлоуэем из-за травмы ноги. Но с финансами у Макгрегора в ближайшее время точно будет все в порядке, пишет 24 Канал.

Сколько заработал Конор Макгрегор за бой с Максом Холлоуэем?

Еще до самого поединка было известно, что гарантированный заработок Конора составляет около 15 миллионов долларов, в то время как его оппонент может рассчитывать на около 2 миллионов, что для него все равно является самой крупной выплатой в карьере.

После подсчета спонсорских бонусов и доли от прибыли за трансляцию общий гонорар Конора Макгрегора достиг отметки в 30 миллионов долларов.

Это означает, что за каждую секунду своего пребывания в октагоне после гонга ирландец получил примерно 435 тысяч долларов.

Холлоуэй в итоге уехал домой с 3 миллионами долларов на счете.

В каком состоянии находится Конор Макгрегор?

По сообщению президента UFC Дейни Уайта, у Конора подозрение на разрыв крестообразной связки.

Многие комментаторы в сети выразили сомнение в том, что травма ирландца произошла неожиданно. Конора обвинили в том, что он не сообщил о состоянии своего здоровья, чтобы поединок не был отменен, и он смог получить весь гонорар.

МакГрегор в ответ категорически опроверг проблемы со здоровьем перед боем и пожаловался на то, что переживает "настоящий ад".