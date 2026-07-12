Главный бой вечера завершился быстрой травмой ирландской суперзвезды. Сразу после окончания поединка ситуацию прокомментировал Макс Холлоуэй, сообщает 24 Канал.

Что сказал победитель боя?

Прямо в октагоне Холлоуэй попросил публику поаплодировать травмированному Конору, который провел первый бой после 5-летнего перерыва в спорте.

Хайп вокруг этого поединка был серьезным, поэтому, конечно, жаль, что все вот так закончилось. Я считаю, что мы должны сразиться еще раз. Я обсужу это с Хантером (одним из матчмейкеров – 24 Канал) и с UFC. Нам, на все сто, нужен еще один бой,

– сказал американец.

Напомним, что бой Макгрегора и Холлоуэя завершился через 69 секунд. Рефери зафиксировал победу Макса техническим нокаутом после того, как его соперник получил травму колена уже в первые секунды боя.

Что теперь с карьерой Макгрегора?

Провальное возвращение только ухудшило статистику ирландца. Теперь у него четыре поражения в последних пяти боях UFC и три поражения подряд: два от Дастина Порье и теперь от Макса Холлоуэя.

Во время общения с журналистами Конор рассказал, что во время подготовки в тренировочном лагере не испытывал никаких проблем при нанесении ударов ногами. Не было признаков проблем со здоровьем во время разминки на арене в Лас-Вегасе.