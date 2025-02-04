Скандальный МакГрегор плюнул в лицо фаната российского бойца ММА: видео инцидента

Бывший чемпион UFC Конор МакГрегор снова оказался в центре скандала. Ирландский боец смешанных единоборств не сдержал эмоций после упоминания о бывшем сопернике.

Очередной инцидент с Конором МакГрегором случился в казино Wynn в Лас-Вегасе. Звезда ММА в окружении охраны проходил мимо Caffe Al Teatro, пишет 24 Канал.

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Что спровоцировало МакГрегора

В этот момент один из посетителей заведения выкрикнул экс-чемпиону UFC: "Вперед, Хабиб!". Таким образом, болельщик напомнил ирландцу досадное поражение россиянину Нурмагомедову.

Этот провокационный возглас вывел из равновесия Конора. Он подошел к фанату и плюнул ему в лицо.

Я плюнул тебе в лицо. И что ты сделал? Ничего,

– сказал озадаченному мужчине МакГрегор.

Видео скандального инцидента с МакГрегором

Напомним, что бой между Конором МакГрегором и Хабибом Нурмагомедовым состоялся в октябре 2018 года. Тогда ирландец потерпел поражение в четвертом раунде после удушающего приема. По окончании поединка в зале произошла массовая драка с участием полиции и охраны. Все из-за словесных оскорблений между членами команд бойцов.

Последний раз МакГрегор выходил в октагон в июле 2021 года против Джастина Порье. Бой пришлось остановить в первом раунде из-за перелома ноги у Конора. С тех пор спортсмен не провел ни одного поединка.