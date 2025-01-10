Недавно в СМИ начала распространяться информация, что Конор МакГрегор подерется с блогером Логаном Полом. Однако впоследствии появился инсайд, что это будет другой ютубер.

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Фьюри бросил вызов МакГрегору

Младший брат "Цыганского короля" считает, что ирландцу не нужно тратить свое время и предложил ему свою кандидатуру в соперники, пишет 24 канал со ссылкой на X Томми Фьюри.

Конор, не трать свое время на избитых боксеров. Побейся с человеком, который победил их всех и все еще сохраняет свой "ноль". Я буду ждать твоего звонка,

– написал Фьюри-младший.

Отметим, что в январе 2025 года у Томми Фьюри был запланирован бой с Дарреном Тилом. Однако это противостояние сорвалось.