Нещодавно у ЗМІ почала ширитися інформація, що Конор МакГрегор поб'ється з блогером Логаном Полом. Однак згодом з'явився інсайд, що це буде інший ютубер.

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Ф'юрі кинув виклик МакГрегору

Молодший брат "Циганського короля" вважає, що ірландцю не потрібно витрачати свій час і запропонував йому свою кандидатуру у суперники, пише 24 канал з посиланням на X Томмі Ф'юрі.

Коноре, не витрачай свій час на побитих боксерів. Побийся з людиною, яка перемогла їх усіх і все ще зберігає свій "нуль". Я чекатиму твого дзвінка,

– написав Ф'юрі-молодший.

Відзначимо, що у січні 2025 року у Томмі Ф'юрі був запланований бій з Дарреном Тілом. Однак це протистояння зірвалося.