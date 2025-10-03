Эпатажный МакГрегор подписал контракт на бой в Белом доме: кто станет соперником экс-чемпиона
- Конор МакГрегор возвращается в октагон для боя в Белом доме против Майкла Чендлера в честь 250-летия Америки.
- Турнир инициировал Дональд Трамп, и ожидается, что его посетят пять тысяч зрителей, а на стадионе будут наблюдать еще 80 тысяч.
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор МакГрегор возвращается в октагон. Скандальный ирландец подтвердил участие в турнире на территории Белого дома.
Слухи об участии Конора МакГрегора на турнире в Белом доме подтвердились. 37-летний ирландец станет главным хедлайнером невероятного бойцовского шоу, пишет 24 Канал со ссылкой на Bleacher Report.
Кто станет соперником МакГрегора в Белом доме?
МакГрегор не стал разглашать финансовых деталей сделки, но подтвердил участие в турнире.
Это не переговоры. Это уже решено, подписано, оформлено. Макгрегор выступит в Белом доме в честь 250-летия Америки,
– заявил МакГрегор.
Экс-чемпион UFC четыре года не участвовал в боях по правилам ММА. Поэтому он будет иметь достаточно времени для подготовки.
"У меня впереди 8 месяцев, прежде чем я проведу бой в рамках UFC White House. Это как операция на полгода – именно столько я проведу, готовясь к бою. Я полон желания подняться по лестнице и заявить о своем возвращении. На кону многое будет стоять и я в восторге от такой возможности", – добавил МакГрегор.
Соперником МакГрегора станет американец Майкл Чендлер. Бойцы должны были провести поединок еще в 2023 году, но из-за травмы ирландца встречу отменили.
Недавно Конор снял свою кандидатуру с выборов президента Ирландии. Спортсмен решил отложить на потом политическую карьеру.
Что известно о турнире в Белом доме?
- Напомним, что инициатором необычного турнира на территории резиденции президента США стал Дональд Трамп. Политик впервые анонсировал турнир в июле 2025 года.
- Трамп является давним поклонником ММА и имеет прекрасные отношения с президентом UFC Дэйна Уайтом. По подсчетам организаторов, бои на территории Белого дома посетят пять тысяч зрителей, а на стадионе за турниром будут наблюдать еще 80 тысяч.
- Кстати, Белый дом опубликовал на официальной странице в инстаграме визуализацию будущей арены. Трибуны со зрителями будут находиться непосредственно вблизи Белого дома.