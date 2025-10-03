Слухи об участии Конора МакГрегора на турнире в Белом доме подтвердились. 37-летний ирландец станет главным хедлайнером невероятного бойцовского шоу, пишет 24 Канал со ссылкой на Bleacher Report.

К теме Многие люди говорят об этом, – Трамп анонсировал грандиозный бой UFC в Белом доме

Кто станет соперником МакГрегора в Белом доме?

МакГрегор не стал разглашать финансовых деталей сделки, но подтвердил участие в турнире.

Это не переговоры. Это уже решено, подписано, оформлено. Макгрегор выступит в Белом доме в честь 250-летия Америки,

– заявил МакГрегор.

Экс-чемпион UFC четыре года не участвовал в боях по правилам ММА. Поэтому он будет иметь достаточно времени для подготовки.

"У меня впереди 8 месяцев, прежде чем я проведу бой в рамках UFC White House. Это как операция на полгода – именно столько я проведу, готовясь к бою. Я полон желания подняться по лестнице и заявить о своем возвращении. На кону многое будет стоять и я в восторге от такой возможности", – добавил МакГрегор.

Соперником МакГрегора станет американец Майкл Чендлер. Бойцы должны были провести поединок еще в 2023 году, но из-за травмы ирландца встречу отменили.

Недавно Конор снял свою кандидатуру с выборов президента Ирландии. Спортсмен решил отложить на потом политическую карьеру.

Что известно о турнире в Белом доме?