Чутки про участь Конора МакГрегора на турнірі у Білому домі підтвердилися. 37-річний ірландець стане головним хедлайнером неймовірного бійцівського шоу, пише 24 Канал з посиланням на Bleacher Report.
Хто стане суперником МакГрегора у Білому домі?
МакГрегор не став розголошувати фінансових деталей угоди, але підтвердив участь в турнірі.
Це не переговори. Це вже вирішено, підписано, оформлено. Макгрегор виступить у Білому домі на честь 250-річчя Америки,
– заявив МакГрегор.
Ексчемпіон UFC чотири роки не брав участь у боях за правилами ММА. Тож він матиме достатньо часу для підготовки.
"У мене попереду 8 місяців, перш ніж я проведу бій у межах UFC White House. Це як операція на пів року – саме стільки я проведу, готуючись до бою. Я сповнений бажання піднятися сходами і заявити про своє повернення. На кону багато стоятиме і я в захваті від такої можливості", – додав МакГрегор.
Суперником МакГрегора стане американець Майкл Чендлер. Бійці повинні були провести поєдинок ще у 2023 році, але через травму ірландця зустріч скасували.
Нещодавно Конор зняв свою кандидатуру з виборів президента Ірландії. Спортсмен вирішив відкласти на потім політичну кар'єру.
Що відомо про турнір у Білому домі?
- Нагадаємо, що ініціатором незвичного турніру на території резиденції президента США став Дональд Трамп. Політик вперше анонсував турнір у липні 2025 року.
- Трамп є давнім прихильником ММА та має чудові стосунки з президентом UFC Дейна Вайтом. За підрахунками організаторів, бої на території Білого дому відвідають п'ять тисяч глядачів, а на стадіоні за турніром спостерігатимуть ще 80 тисяч.
- До речі, Білий дім опублікував на офіційній сторінці в інстаграмі візуалізацію майбутньої арени. Трибуни з глядачами будуть знаходитися безпосередньо поблизу Білого дому.