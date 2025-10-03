Чутки про участь Конора МакГрегора на турнірі у Білому домі підтвердилися. 37-річний ірландець стане головним хедлайнером неймовірного бійцівського шоу, пише 24 Канал з посиланням на Bleacher Report.

Хто стане суперником МакГрегора у Білому домі?

МакГрегор не став розголошувати фінансових деталей угоди, але підтвердив участь в турнірі.

Це не переговори. Це вже вирішено, підписано, оформлено. Макгрегор виступить у Білому домі на честь 250-річчя Америки,

– заявив МакГрегор.

Ексчемпіон UFC чотири роки не брав участь у боях за правилами ММА. Тож він матиме достатньо часу для підготовки.

"У мене попереду 8 місяців, перш ніж я проведу бій у межах UFC White House. Це як операція на пів року – саме стільки я проведу, готуючись до бою. Я сповнений бажання піднятися сходами і заявити про своє повернення. На кону багато стоятиме і я в захваті від такої можливості", – додав МакГрегор.

Суперником МакГрегора стане американець Майкл Чендлер. Бійці повинні були провести поєдинок ще у 2023 році, але через травму ірландця зустріч скасували.

Нещодавно Конор зняв свою кандидатуру з виборів президента Ірландії. Спортсмен вирішив відкласти на потім політичну кар'єру.

Що відомо про турнір у Білому домі?