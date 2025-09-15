Вибори президента Ірландії заплановані на 24 жовтня 2025 року. На посаду голови держави планував балотуватися зірковий боєць ММА Конор МакГрегор, пише 24 Канал з посиланням на BBC.

Чому МакГрегор знявся з президентських виборів?

Одіозний спортсмен знявся з президентських перегонів в останній момент. МакГрегор ухвалив рішення за кілька годин до виступу в міській раді Дубліна та раді графства Кілдер. Там він повинен був заручитися підтримкою, щоб його прізвище внесли у виборчий бюлетень.

Зрештою МакГрегор прийняв "непросте рішення" зняти свою кандидатуру. Новоспечений політик розкритикував чинну виборчу систему.

Ретельно обміркувавши та обговоривши з сім'єю, я знімаю свою кандидатуру з президентських перегонів. Це було непросте рішення, але на цей час даний момент воно правильне,

– написав МакГрегор у мережі Х.

Конор пообіцяв своїм прихильникам не завершувати політичну кар'єру. МакГрегор запевнив, що обов'язково візьме участь у наступних виборах. Завдяки цій кампанії він здобув значного досвіду, який допоможе йому в майбутньому стати президентом Ірландії.

З якими гаслами йшов на вибори МакГрегор?