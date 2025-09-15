Вибори президента Ірландії заплановані на 24 жовтня 2025 року. На посаду голови держави планував балотуватися зірковий боєць ММА Конор МакГрегор, пише 24 Канал з посиланням на BBC.
Чому МакГрегор знявся з президентських виборів?
Одіозний спортсмен знявся з президентських перегонів в останній момент. МакГрегор ухвалив рішення за кілька годин до виступу в міській раді Дубліна та раді графства Кілдер. Там він повинен був заручитися підтримкою, щоб його прізвище внесли у виборчий бюлетень.
Зрештою МакГрегор прийняв "непросте рішення" зняти свою кандидатуру. Новоспечений політик розкритикував чинну виборчу систему.
Ретельно обміркувавши та обговоривши з сім'єю, я знімаю свою кандидатуру з президентських перегонів. Це було непросте рішення, але на цей час даний момент воно правильне,
– написав МакГрегор у мережі Х.
Конор пообіцяв своїм прихильникам не завершувати політичну кар'єру. МакГрегор запевнив, що обов'язково візьме участь у наступних виборах. Завдяки цій кампанії він здобув значного досвіду, який допоможе йому в майбутньому стати президентом Ірландії.
З якими гаслами йшов на вибори МакГрегор?
- Конор МакГрегор вперше заявив про наміри стати президентом Ірландії ще у 2024 році.
- Епатажний боєць ММА обіцяв "повернути владу народу", виносячи на референдум ключові питання.
- МакГрегора надихав приклад президента США Дональда Трампа, який побудував свою передвиборчу кампанію на антимігрантських настроях виборців та критиці чинної влади.
- У березні 2025 року МакГрегор відвідав Білий дім та зустрівся з Дональдом Трмпом.
- Активна політична діяльність не знайшла відгук у виборців. Згідно з опитуваннями, підтримка МакГрегора коливалася в межах семи відсотків.
- Конора критикували за радикальні погляди, некомпетентність та популізм. Багато хто називає президентську кампанію МакГрегора політичним цирком.