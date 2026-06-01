Повернення однієї з найбільших зірок ММА продовжує підігрівати інтерес фанатів по всьому світу. Попри тривалу відсутність в октагоні, ім'я Макгрегора досі здатне створювати справжній ажіотаж, повідомляє MMA Fighting.

Чому виник ажіотаж?

Майбутній поєдинок між Макгрегором та Голловеєм стане однією з найочікуваніших подій року в UFC. Бій відбудеться 12 липня на турнірі у Лас-Вегасі.

Усі квитки на турнір були продані всього за 240 секунд після старту продажу. Такий попит вкотре підтвердив неймовірну популярність ірландця серед уболівальників.

Найдорожчий квиток першого ряду до "T-Mobile Arena" коштував понад 43 000 доларів, найдешевший на верхніх трибунах — близько 600 доларів. На вторинному ринку ціни починаються від півтори тисячі доларів.

Старі знайомі знову зійдуться в клітці

Для Макгрегора цей бій стане першим за правилами змішаних єдиноборств майже за чотири роки. Востаннє ірландець виходив у октагон у липні 2021 року на UFC 264, де програв технічним нокаутом Дастіну Пуар'є після серйозної травми ноги, отриманої в першому раунді.

Ірландець уже перебуває в повноцінному тренувальному таборі та веде підготовку до повернення в октагон. За останні роки він неодноразово заявляв про бажання знову поборотися на найвищому рівні.

Для Голловея це буде можливість взяти реванш за поразку, якої він зазнав від Макгрегора ще у 2013 році. Тоді судді одноголосно віддали перемогу ірландському бійцю.

З огляду на шалений інтерес фанатів і миттєвий продаж квитків, майбутній бій уже зараз називають одним із найгучніших повернень в історії UFC останніх років.