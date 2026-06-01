Возвращение одной из величайших звезд ММА продолжает подогревать интерес фанатов по всему миру. Несмотря на длительное отсутствие в октагоне, имя Макгрегора до сих пор способно создавать настоящий ажиотаж, сообщает MMA Fighting.

Почему возник ажиотаж?

Предстоящий поединок между Макгрегором и Холлоуэем станет одним из самых ожидаемых событий года в UFC. Бой состоится 12 июля на турнире в Лас-Вегасе.

Все билеты на турнир были проданы всего за 240 секунд после старта продаж. Такой спрос в очередной раз подтвердил невероятную популярность ирландца среди болельщиков.

Самый дорогой билет первого ряда в "T-Mobile Arena" стоил более 43 000 долларов, самый дешевый на верхних трибунах - около 600 долларов. На вторичном рынке цены начинаются от полутора тысяч долларов.

Старые знакомые снова сойдутся в клетке

Для Макгрегора этот бой станет первым по правилам смешанных единоборств почти за четыре года. Последний раз ирландец выходил в октагон в июле 2021 года на UFC 264, где проиграл техническим нокаутом Дастину Пуарье после серьезной травмы ноги, полученной в первом раунде.

Ирландец уже находится в полноценном тренировочном лагере и ведет подготовку к возвращению в октагон. За последние годы он неоднократно заявлял о желании снова побороться на самом высоком уровне.

Для Холлоуэя это будет возможность взять реванш за поражение, которое он потерпел от Макгрегора еще в 2013 году. Тогда судьи единогласно отдали победу ирландскому бойцу.

Учитывая бешеный интерес фанатов и мгновенную продажу билетов, предстоящий бой уже сейчас называют одним из самых громких возвращений в истории UFC последних лет.