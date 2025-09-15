Бывший чемпион UFC Конор МакГрегор отказался от участия в выборах президента Ирландии. Эпатажный боец ММА возмутился правилами допуска кандидатов.

Выборы президента Ирландии запланированы на 24 октября 2025 года. На пост главы государства планировал баллотироваться звездный боец ММА Конор МакГрегор, пишет 24 Канал со ссылкой на BBC.

Читайте также "Слава Украине": одиозный Макгрегор прокомментировал убийство 23-летней украинки в США

Почему МакГрегор снялся с президентских выборов?

Одиозный спортсмен снялся с президентской гонки в последний момент. МакГрегор принял решение за несколько часов до выступления в городском совете Дублина и совете графства Килдер. Там он должен был заручиться поддержкой, чтобы его фамилию внесли в избирательный бюллетень.

В конце концов МакГрегор принял "непростое решение" снять свою кандидатуру. Новоиспеченный политик раскритиковал действующую избирательную систему.

Тщательно обдумав и обсудив с семьей, я снимаю свою кандидатуру с президентской гонки. Это было непростое решение, но на данный момент оно правильное,

– написал МакГрегор в сети Х.

Конор пообещал своим сторонникам не завершать политическую карьеру. МакГрегор заверил, что обязательно примет участие в следующих выборах. Благодаря этой кампании он получил значительный опыт, который поможет ему в будущем стать президентом Ирландии.

С какими лозунгами шел на выборы МакГрегор?