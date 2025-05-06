Каталонский клуб внимательно следят за игроком столичного Динамо. Трансфер может состояться летом этого года, сообщает 24 канал со ссылкой на Футбол 24.

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За кем следит Жирона

По информации источника, Константин Вивчаренко начал сотрудничество с агентом Олегом Смалийчуком. Защитник Динамо может продолжить карьеру в испанской Жироне.

"Красно-белые" планируют подписать игрока "бело-синих" на замену Мигелю Гутьересу. На испанца претендуют два мадридских клуба Реал и Атлетико.

Если Жирона продаст игрока, они готовы осуществить трансфер игрока молодежной сборной Украины. Каталонцы начали следить за Вивчаренко зимой этого года.

Напомним, что Жирона сейчас борется за выживание в испанской элите после предыдущего исторического сезона. Команда занимает 15 место в Ла Лиге, имея в своем активе 38 очков за 34 сыгранных тура.