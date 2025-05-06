Жирона Цыганкова планирует осуществить трансфер украинского футболиста

В испанском высшем дивизионе может стать на одного украинского футболиста больше. Жирона, где выступает Виктор Цыганков, планирует подписать игрока из чемпионата Украины.

Каталонский клуб внимательно следят за игроком столичного Динамо. Трансфер может состояться летом этого года, сообщает 24 канал со ссылкой на Футбол 24.

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За кем следит Жирона

По информации источника, Константин Вивчаренко начал сотрудничество с агентом Олегом Смалийчуком. Защитник Динамо может продолжить карьеру в испанской Жироне.

"Красно-белые" планируют подписать игрока "бело-синих" на замену Мигелю Гутьересу. На испанца претендуют два мадридских клуба Реал и Атлетико.

Если Жирона продаст игрока, они готовы осуществить трансфер игрока молодежной сборной Украины. Каталонцы начали следить за Вивчаренко зимой этого года.

Напомним, что Жирона сейчас борется за выживание в испанской элите после предыдущего исторического сезона. Команда занимает 15 место в Ла Лиге, имея в своем активе 38 очков за 34 сыгранных тура.