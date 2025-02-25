Симуляция года: футболист после легкого толчка упал, сделав сальто – эпическое видео

В воскресенье, 23 февраля, состоялся центральный матч 19 тура чемпионата Дании по футболу между Копенгагеном и Мидтьюлланном. Он запомнился артистичной симуляцией игрока хозяев, которая стала вирусной в сети.

Это произошло уже в компенсированное время. Между Маркосом Лопесом и Кевином Мбабу произошел небольшой конфликт, который имел эпическую развязку, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sporty TV.

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Актер года

Футболиста "львов" немного толкнул защитник гостей. Перуанец решил дорисовать контакт и, кажется, несколько перестарался.

Он упал на газон, сделав обратное сальто. Главный арбитр встречи не поверил в его страдания и показал обоим футболистам желтую карточку за неспортивное поведение.

Акробатическая симуляция Маркоса Лопеса: смотрите видео

К слову. Маркос Лопес выступает за Копенгаген на правах аренды из Фейеноорда. Он провел в нынешнем сезоне 17 матчей за "львов", в которых отметился четырьмя ассистами.

Отметим, что встреча закончилась победой хозяев со счетом 1:0. Копенгаген располагается теперь на первой строчке в турнирной таблице чемпионата Дании, а Мидтьюлланн на второй. Команды имеют в своем активе 39 очков и 36 очков соответственно и уже гарантировали выход в чемпионскую группу.