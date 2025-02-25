Хозяева одержали победу со счетом 118:105. Во время этого поединка произошел забавный эпизод с участием защитника гостей Джоша Харта.

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Симуляция привела к штрафу

Во время одной из атак своей команды он артистично упал после минимального касания от Джру Холидея. Американец требовал назначения фола, однако сам в конце концов получил наказание, сообщает 24 Канал со ссылкой на соцсети "Никс".

Его оштрафовала НБА на две тысячи долларов за симуляцию. Сам 29-летний игрок в соцсети X отреагировал на такую санкцию, признав свою вину:

Черт возьми, никакого Оскара для меня.

Как Джош Харт пытался заработать фол: смотрите видео

К слову. В поединке против "Селтикс" Харт провел 40 минут на площадке. Он набрал 20 очков, к которым добавил 11 подборов и 9 результативных передач.

Отметим, что после 57 сыгранных матчей Бостон Селтикс занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, а Нью-Йорк Никс – третье.