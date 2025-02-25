Господарі здобули перемогу з рахунком 118:105. Під час цього поєдинку стався кумедний епізод за участі захисника гостей Джоша Гарта.

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Симуляція призвела до штрафу

Під час однієї з атак своєї команди він артистично впав після мінімального дотику від Джру Холідея. Американець вимагав призначення фолу, проте сам урешті-решт отримав покарання, повідомляє 24 Канал із посиланням на соцмережі "Нікс".

Його оштрафувала НБА на дві тисячі доларів за симуляцію. Сам 29-річний гравець у соцмережі X відреагував на таку санкцію, визнавши свою провину:

Чорт забирай, ніякого Оскара для мене.

Як Джош Гарт намагався заробити фол: дивіться відео

До слова. В поєдинку проти "Селтікс" Гарт провів 40 хвилин на майданчику. Він набрав 20 очок, до яких додав 11 підбирань і 9 результативних передач.

Зазначимо, що після 57 зіграних матчів Бостон Селтікс посідає друге місце у турнірній таблиці Східної конференції, а Нью-Йорк Нікс – третє.