Семейный бизнес Седнева: "свои" предприниматели получили 59 миллионов на госзакупках

Бронзовый призер чемпионата мира–2011 по биатлону Сергей Седнев стал фигурантом громкого расследования. Группа предпринимателей связанных с экс-биатлонистом "распилили" значительную сумму государственных средств.

Сергей Седнев сейчас возглавляет отдел зимних олимпийских видов спорта Минмолодежьспорта. Журналисты разоблачили потенциальную схему распределения бюджетных средств, которой занимался известный биатлонист, пишет 24 Канал со ссылкой на расследование Tribuna и NGL.media.

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Классическая схема с малоизвестными предпринимателями

За два года пребывания в должности Седнева, его теща, жена и близкие знакомые получили госзаказов на сумму более 59 миллионов гривен. Закупки велись через подчиненную министерству структуру "Укрспортобеспечение".

Схема дерибана государственных средств включает ряд малоизвестных ФЛП, зарегистрированных незадолго до побед в тендерах. Некоторые из них это родственники или коллеги жены Седнева, а другие – это связанные с ними лица.

Главные фигуранты схемы

Оксана Шперик – теща Седнева, ранее работала в "Закарпатьеоблэнерго". В 2020 году она зарегистрировалась ФЛПом и начала получать миллионные заказы от "Укрспортзабезпечення".

В частности ей удалось выиграть тендеры на поставку лыж (370 тысяч гривен) и разнообразного инвентаря для биатлона (2,2 млн гривен).

Антонина Сусик, Иван Роман, Ольга Пекарь, Тарас Голяка и Андрей Михайленко – новички в бизнесе, связанные между собой, которые регулярно выигрывали тендеры, часто без конкуренции.

Журналисты выяснили, что некоторые товары продавались с наценкой в 2-3 раза, а в части тендеров использовали документы, созданные на одних и тех же компьютерах.

Сам Седнев свою причастность отрицает. Более того, он заявляет, что не знаком ни с одним предпринимателем, "даже с тещей". Министерство молодежи и спорта пока не прокомментировало расследование.