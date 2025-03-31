Это позволило "сине-желтым" иметь квоту в пять биатлонистов на личные гонки Кубка мира-2025/2026. Также впервые за три года наши спортсмены завоевали медаль на таком уровне – "бронза" в мужской эстафете в чешском Нове-Место.

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Кто заработал больше всего призовых

Кроме спортивного принципа, биатлонисты также соревновались за призовые средства. Общий фонд сезона составил 9 366 700 евро, сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспільне Спорт.

За одну личную гонку на Кубке мира суммарно спортсменам платили 101 500 евро, за классические и смешанные эстафеты 94 000 евро, а за одиночные – 47 000 евро. На чемпионате мира призовые были несколько выше – 144 250 евро, 127 000 евро и 63 500 евро соответственно. Все суммы приведены до налогообложения.

На этапах Кубка мира и чемпионате мира учитывались финиши спортсменов в топ-30 личных гонок, а также в топ-8 в эстафетах. Отдельные суммы получали лидеры зачетов, топ-10 общего зачета Кубка мира и топ-10 Кубка наций.

В итоге, в сезоне-2024/2025 сборная Украины по биатлону заработала призовыми 233 900 евро. Это почти ровно вдвое больше, чем в прошлой кампании – 114 600 евро.

Больше всего призовых среди "сине-желтых" получили лидеры мужской и женской команд – Дмитрий Пидручный и Юлия Джима. Суммарно они заработали почти 100 тысяч евро.

Призовые украинских биатлонистов в сезоне Кубка мира-2024/2025

Дмитрий Пидручный – 50 600 евро Виталий Мандзин – 33 650 Антон Дудченко – 23 950 Артем Тищенко – 4000 Тарас Лесюк – 3500 Богдан Цымбал – 1000

Сколько заработали украинки на Кубке мира-2024/2025