В воскресенье, 9 марта, в чешском Нове-Место состоялась мужская эстафета. В стартовый лист гонки попала 21 команда, пишет 24 Канал.

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Фантастическое выступление украинцев в мужской эстафете

Сборные США и Эстонии не стартовали в эстафете. Поэтому за награды боролись 19 квартетов.

Сборная Украины получила шестой стартовый номер. Наша команда выступала следующим составом: Артем Тищенко, Виталий Мандзин, Антон Дудченко и Дмитрий Пидручный.

Стартером "сине-желтых" был Артем Тищенко. 31-летний украинец не закрыл две мишени на втором огневом рубеже и передал эстафету девятым.

На втором этапе гонку продолжил Виталий Мандзин. Надежда сборной Украины пытался улучшить позицию, но допустил три промаха. На передаче эстафеты Мандзин был девятым.

Антон Дудченко отлично отстрелялся на "лежке" и сумел подыграть две позиции. На "стойке" украинец закрепил свой успех, закрыв все мишени и поднявшись на пятое место.

Финишер "сине-желтых" Дмитрий Пидручный подхватил эстафету пятым. Лидер сборной Украины на двух огневых рубежах допустил два промаха и сумел подняться на третью строчку.

На финише развернулась борьба между Пидручным и представителем Германии. Сильнее оказался Дмитрий, который сохранил третью позицию и завоевал бронзовую медаль.

Золотую медаль завоевала сборная Франции, а серебряную награду норвежский квартет.

Результат мужской эстафеты

1. Франция (0+4) 1:16:24.3

2. Норвегия (1+8) +1:26.6

3. Украина (0+7) +2:45.4

Закроет программу этапа в Нове-Место женская эстафета. Гонка начнется в 17:45 по киевскому времени.