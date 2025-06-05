"После начала боя я потерял зрение": выдающийся боксер вынужденно завершил карьеру в 29 лет

Японец Косей Танака 11 лет выступал в профессиональном боксе. Из-за проблем со здоровьем в довольно раннем возрасте он решил повесить перчатки на гвоздь.

Боец сообщил об этом решении в своих соцсетях, информирует 24 Канал. Он признался, что вынужден был пойти на такой шаг, ведь его зрение начало резко падать в течение последних лет.

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Танака отдал боксу все, что мог

29-летний японец поблагодарил всех фанатов и рассказал, что после многочисленных травм не способен вернуться на ринг. Апогеем стал его последний бой, в котором эти проблемы стали уже критическими.

Во время последней защиты титула у меня уже до боя было плохое состояние зрения в обоих глазах. Я вышел на бой, заранее решив, что сразу после него сделаю операции на оба глаза. Однако сразу после начала боя я потерял зрение на правый глаз, а уже в третьем раунде полностью исчезло даже световое восприятие,

– сказал Танака.

Несмотря на это японец тогда смог завершить поединок и впоследствии перенес операции на оба глаза. Он заявил, что зрение частично восстановилось, но сейчас в его правом глазу есть сильное искажение поля зрения, и спортсмен больше не может фокусироваться обоими глазами одновременно.

Косей добавил, что за последние четыре года много раз был прооперирован, в том числе из-за шейной грыжи. Он так и не смог полностью восстановиться, поэтому пришло время попрощаться с боксом:

"Из-за этого зрение очень ослабло, и я больше не способен даже к спаррингам, не то что к боям. Поскольку путь обратно на ринг стал невозможным, я решил завершить карьеру. Через бокс я хотел стать классным человеком. Это желание всегда вело меня вперед.

В любом выборе я руководствовался вопросом: Это выглядит достойно, это круто? Не знаю, удалось ли мне стать таким человеком, или боксером, но и в дальнейшем не буду изменять этому внутреннему ориентиру и постараюсь жить как можно лучше. Спасибо за всю вашу поддержку".

Справка. В течение карьеры Косей Танака провел 22 боя, в которых одержал 20 побед. Он был чемпион мира по версии WBO в минимальном, первом легчайшем, легчайшем и втором легчайшем весе.

Напомним, что в октябре 2024 года из-за неизлечимой болезни завершил карьеру боксер, который был чемпионом Великобритании и Британского содружества.