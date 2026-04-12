Азамат Мурзаканов выиграл предыдущие 16 поединков в полутяжелом весе. Но против Паулу Кошты был бессилен, сообщает UFC.

Как россиянин потерпел потрясающий нокаут в UFC?

Бразилец Кошта впервые выступал в новой для себя весовой категории. Однако дебютанту удалось не просто выстоять против опытного представителя страны-агрессора, но и положить его в третьем раунде.

Мурзаканов пропустил удар ногой в голову, после чего пошатнулся и завалился. Рефери сразу же зафиксировал нокаут, не дав южноамериканцу довершить дело.

Как отреагировал на действия бразильца Дональд Трамп?

Президент США, который находится в дружеских отношениях с главой промоушена UFC Дейной Уайтом, посетил вечер боев, который проходил в Майами.

Во время трансляции Трамп встретил нокаут россиянина широкой улыбкой и аплодисментами. А позже камеры поймали момент, где политик общается с Коштой. Как пишет HappyPunch, республиканец сказал бойцу, что тот слишком хорош для того, чтобы выходить в октагон, и должен был бы зарабатывать на жизнь модельным бизнесом. Позже на пресс-конференции Кошта признал, что это было смешно.

Какие результаты еще были на UFC 327?