Россиянина жестко нокаутировал дебютант дивизиона UFC на глазах у Дональда Трампа
12 апреля, 13:33
Россиянина жестко нокаутировал дебютант дивизиона UFC на глазах у Дональда Трампа

Андрей Олейник
Основные тезисы
  • Россиянин Азамат Мурзаканов впервые в карьере потерпел поражение нокаутом от бразильца Паулу Кошты на UFC 327, во время дебюта последнего в новой весовой категории.
  • Президент США Дональд Трамп посетил вечер боев в Майами, реагируя на нокаут россиянина улыбкой и аплодисментами, а также общался с Коштой, шутя о его модельном потенциале.

На вечере смешанных боевых искусств UFC 327 непобедимый ранее россиянин впервые в карьере оказался на канвасе усилиями бойца, который впервые выступал в новом для себя весе. За этим пристально наблюдал президент США.

Азамат Мурзаканов выиграл предыдущие 16 поединков в полутяжелом весе. Но против Паулу Кошты был бессилен, сообщает UFC.

Смотрите также ФИФА может лишить США матчей чемпионата мира-2026 из-за войны Трампа против Ирана

Как россиянин потерпел потрясающий нокаут в UFC?

Бразилец Кошта впервые выступал в новой для себя весовой категории. Однако дебютанту удалось не просто выстоять против опытного представителя страны-агрессора, но и положить его в третьем раунде.

Мурзаканов пропустил удар ногой в голову, после чего пошатнулся и завалился. Рефери сразу же зафиксировал нокаут, не дав южноамериканцу довершить дело.

Как отреагировал на действия бразильца Дональд Трамп?

Президент США, который находится в дружеских отношениях с главой промоушена UFC Дейной Уайтом, посетил вечер боев, который проходил в Майами.

Во время трансляции Трамп встретил нокаут россиянина широкой улыбкой и аплодисментами. А позже камеры поймали момент, где политик общается с Коштой. Как пишет HappyPunch, республиканец сказал бойцу, что тот слишком хорош для того, чтобы выходить в октагон, и должен был бы зарабатывать на жизнь модельным бизнесом. Позже на пресс-конференции Кошта признал, что это было смешно.

Какие результаты еще были на UFC 327?

  • В главном событии вечера новозеландец Карлос Ульберг победил нокаутом в первом раунде бывшего чемпиона Иржи Прохазку.
  • Джош Хокит единогласным решением судей одолел Кертиса Блэйдса и получил приглашение от Дональда Трампа принять участие в вечере UFC на лужайке Белого дома 14 июня 2026 года.
  • Доминик Рейес раздельным решением судей оказался сильнее Джонни Уокера.