Костюк устроила сенсацию в Брисбене, поиздеваясь над третьей ракеткой мира

Марта Костюк провела свой матч 1/8 финала турнира WTA 500 в австралийском Брисбене. Вторая ракетка Украины продолжает свою борьбу за трофей.

В 1/8 финала Марта Костюк встречалась с Амандой Анисимовой из США. Перед украинской теннисисткой стала непростая задача в виде третьей ракетки мира, информирует 24 Канал.

Как закончился матч Костюк – Анисимова?

Почти на протяжении всего первого сета теннисистки обменивались преимуществом. Ключевым в первом сете стал девятый гейм, который на подаче американки забрала Костюк. Марта впервые в матче повела в счете 5:4.

Десятый гейм стал последним в первой партии и победным для украинки. Костюк взяла гейм на своей подаче 6:4 и оформила счет по сетам 1:0.

Во втором сете преимущество украинской теннисистки было более существенным. До шестого гейма снова счет был равный 3:3, а в седьмом гейме с двумя брейками розыгрыш забрала Костюк. Марта довела партию до победной 6:3 и закончила матч победой.

За целый матч Костюк сделала шесть подач навылет, но при этом допустила четыре двойные ошибки. Показатель ее первой подачи составил 68 процентов.

Кто станет следующей соперницей Костюк?

Пока вторая ракетка Украины не получила свою следующую соперницу. В четвертьфинале Костюк встретится с победительницей пары Мирра Андреева ("нейтральная россиянка) – Линда Носкова (Чехия). Их противостояние уже продолжается. Сейчас счет равный по сетам 1:1.

Как украинки выступают на старте сезона в Брисбене?