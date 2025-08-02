Марта Костюк продолжает выступления на WTA 1000 в Канаде. В субботу, 2 августа, вторая ракетка Украины сыграла в 1/8 финала "тысячника" в Монреале.

Соперницей Марты Костюк в 1/8 финала WTA 1000 стала Маккартни Кеслер. Теннисистки второй раз за свою карьеру встречались в очном противостоянии – 1:0 в пользу украинки, сообщает 24 канал.

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Как завершился матч Кеслер – Костюк?

Матч между Мартой Костюк и Маккартни Кеслер длился 2 часа 42 минуты. В первом сете украинская теннисистка уверенно повела в счете, однако соперница из США не хотела уступать и совершила камбэк – 7:5.

Во втором сете Марта Костюк проявила характер. Вторая ракетка Украины установила паритет в противостоянии, переиграв Маккартни Кеслер – 6:3.

Третий сет был самым тяжелым для обеих теннисисток, которые провели немалое количество времени на корте. Однако Марта Костюк нашла в себе силы и смогла одолеть Маккартни Кеслер – 6:3.

Статистика. Марта Костюк выполнила одну подачу навылет, тогда как у Маккартни Кеслер – 0. Американская тенниситка допустила больше двойных ошибок, чем вторая ракетка Украины – 12 против 10.

Отметим, Марта Костюк в 1/4 финала "тысячника" в Монреале может встретиться с Даяной Ястремской. Украинское дерби состоится, если вторая обыграет Елену Рыбакину.

Напомним, что Марта Костюк одолела бывшую россиянку Дарью Касаткину в прошлом круге турнира Вторая ракетка Украины одержала волевую победу над соперницей.