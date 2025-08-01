Марта Костюк и Даяна Ястремская уже успели провести свои поединки, а Юлия Стародубцева и Элина Свитолина сыграют позже. К счастью, первые две наши теннисистки смогли победить, хотя противостояли соперницам, которые располагаются выше в рейтинге, информирует 24 Канал.

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Как сыграла Костюк против экс-россиянки?

Вторая ракетка Украины играла против Дарьи Касаткиной после того, как прервала свою самую длинную серию поражений в карьере. Это была восьмая очная встреча между теннисистками и в ней Марта смогла восстановить паритет, одержав четвертую победу.

Соперницы обменялись победами в первых двух сетах с одинаковым счетом 6:3, поэтому судьба поединка решалась в третьем. В нем киевлянка выиграла два стартовых гейма, но не смогла удержать преимущество, записав себе сразу брейк в пассив.

После этого соперницы защищали свои подачи, но в девятом первая ракетка Австралии, которая является уроженкой России, сделала еще один брейк. К счастью, Марта в критической ситуации смогла отыграться и все завершилось тай-брейком.

В нем Костюк при счете 0:1 удалось выиграть фантастический розыгрыш, который точно станет украшением всего турнира. После этого она сделала еще один мини-брейк и одержала итоговую победу со счетом 7:4.

Костюк – Касаткина: смотрите видеообзор матча

Как сыграла Ястремская в 1/16 финала?

Второй украинкой, которая сыграла поединок третьего круга "тысячника" в Монреале, стала Даяна Ястремская. Она встречалась с 11-й ракеткой мира Эммой Наварро.

Это было второе очное противостояние между теннисистками. Оно длилось 1 час 43 минуты и в нем одесситка снова оказалась сильнее именитой американки.

Даяна проиграла два стартовых гейма, но смогла сразу их отыграть. Решающим в первом сете стал 12-й гейм, в котором украинская теннисистка со второй попытки смогла записать себе в актив еще один брейк – 7:5.

Вторую партию гораздо лучше начала Наварро, поведя со счетом 4:1. Однако Ястремская не сдалась и ответила своей серией, оформив огненный камбэк – 6:4.

Ястремская – Наварро: видеообзор матча

К слову. Следующей соперницей Марты Костюк станет Маккартни Кесслер, а Даяна Ястремская сыграет против Елены Рыбакиной.

Отметим, что в 1/16 финала еще выступят Элина Свитолина и Юлия Стародубцева. Им будут противостоять Анна Калинская и Клара Таусон соответственно.