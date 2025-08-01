Марта Костюк і Даяна Ястремська вже встигли провести свої поєдинки, а Юлія Стародубцева й Еліна Світоліна зіграють пізніше. На щастя, перші дві наші тенісистки змогли перемогти, хоча протистояли суперницям, які розташовуються вище в рейтингу, інформує 24 Канал.

Читайте також Експерша ракетка світу народила третю дитину за чотири роки: чарівне фото

Як зіграла Костюк проти ексросіянки?

Друга ракетка України грала проти Дар'ї Касаткіної після того, як перервала свою найдовшу серію поразок у кар'єрі. Це була восьма очна зустріч між тенісистками й у ній Марта змогла відновити паритет, здобувши четверту перемогу.

Суперниці обмінялися перемогами у перших двох сетах з однаковим рахунком 6:3, тож доля поєдинку вирішувалася у третьому. В ньому киянка виграла два стартові гейми, але не змогла утримати перевагу, записавши собі одразу брейк у пасив.

Після цього суперниці захищали свої подачі, але у дев'ятому перша ракетка Австралії, яка є уродженкою Росії, зробила ще один брейк. На щастя, Марта у критичній ситуації змогла відігратися й усе завершилося тай-брейком.

У ньому Костюк за рахунку 0:1 вдалося виграти фантастичний розіграш, який точно стане окрасою всього турніру. Після цього вона зробила ще один мінібрейк і здобула підсумкову перемогу з рахунком 7:4.

Костюк – Касаткіна: дивіться відеоогляд матчу

Як зіграла Ястремська в 1/16 фіналу?

Другою українкою, яка зіграла поєдинок третього кола "тисячника" в Монреалі, стала Даяна Ястремська. Вона зустрічалася з 11-ю ракеткою світу Еммою Наварро.

Це було друге очне протистояння між тенісистками. Воно тривало 1 годину 43 хвилини й у ньому одеситка знову виявилася сильнішою за імениту американку.

Даяна програла два стартові гейми, але змогла одразу їх відіграти. Вирішальним у першому сеті став 12-й гейм, у якому українська тенісистка з другої спроби змогла записати собі в актив ще один брейк – 7:5.

Другу партію набагато краще розпочала Наварро, повівши з рахунком 4:1. Проте Ястремська не здалася та відповіла своєю серією, оформивши вогняний камбек – 6:4.

Ястремська – Наварро: відеоогляд матчу

До слова. Наступною суперницею Марти Костюк стане Маккартні Кесслер, а Даяна Ястремська зіграє проти Олени Рибакіної.

Зазначимо, що в 1/16 фіналу ще виступлять Еліна Світоліна та Юлія Стародубцева. Їм протистоятимуть Анна Калінська та Клара Таусон відповідно.