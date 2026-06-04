Украинская теннисистка высказалась о своем заключительном поединке на нынешнем парижском турнире. Ее слова передает 24 Канал.

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Что сказала Марта Костюк?

Украинская спортсменка отметила, что причиной ее поражения было не волнение перед матчем. По словам теннисистки, ход игры сразу пошел хорошо для Андреевой.

Сегодня все, что могло сложиться в ее пользу, сложилось в ее пользу. А все, что могло не сложиться для меня, не сложилось для меня. Такие дни бывают, и я это принимаю,

– сказала Костюк.

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Наша представительница добавила, что она не будет впадать в депрессию после тяжелого поражения. Марта заявила, что воспринимает это событие как возможность приобрести важный опыт.

Проиграть матч на любой стадии турнира – это не самое страшное в мире. Это был мой первый полуфинал, и я получила этот опыт. В следующий раз, когда сыграю в полуфинале, возможно, буду чувствовать себя лучше или иначе – не знаю,

– отметила украинская игрок.

Также Костюк добавила, что Мира Андреева обычно хорошо играет на Ролан Гаррос, где 19-летняя россиянка уже была в полуфинале два года назад. Украинка добавила, что ее соперница сыграла в матче 1/2 финала очень хорошо.

Марта Костюк: что дальше?

Марта поднимется с 15-го места в мировом рейтинге на 12-е. Уже 8 июня Костюк обновит личный рекорд в рейтинге.

В понедельник украинка должна начать травяной сезон, ведь 23-летняя теннисистка заявлена на турнир WTA 500 в Лондоне. Существует вероятность, что после длительного пути на грунте Костюк может не сыграть в столице Великобритании.

Отметим, обидчица Марты Костюк в финале сыграет против польки Майи Хвалинской, которая дошла до решающего матча на Ролан Гаррос с квалификации.