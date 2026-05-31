Костюк сенсационно разгромила третью ракетку мира на Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Марта Костюк провела матч 1/8 финала на Открытом чемпионате Франции. Она пыталась впервые в карьере пробиться в четвертьфинал на турнире.

Центральный корт Ролан Гаррос принял матч между 15-й в мировом рейтинге Костюк и третьей в мировой классификации полькой Швьонтек. О его результате сообщает 24 Канал.

Как сложился поединок?

Эта игра стала четвертой в истории личной истории противостояний между теннисистками. В трех предыдущих Ига выигрывала со счетом 2:0 по сетам.

Поединок на Ролан Гаррос-2026 сложился гораздо успешнее для украинки.

Уже в первом сете она сумела навязать борьбу, когда Швьонтек дважды вела с брейком. Украинка сравнивала счет, а впоследствии выиграла партию – 7:5.

В следующем сете полька пыталась сразу оторваться в счете, но Костюк выдержала стартовый натиск, а затем победила – 6:1.

Теннис. Женщины

Ролан Гаррос. 1/8 финала

Марта Костюк (Украина, 15) – Ига Швьонтек (Польша, 3) – 2:0 (7:5, 6:1)

Счет в матчах между Швьонтек и Костюк стал 3:1 в пользу польки. Костюк впервые в карьере вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции.

Что дальше для Костюк?

В лайв-рейтинге она поднимается с 15-й на 13-ю строчку мирового рейтинга. В четвертьфинале Марта сыграет против победительницы пары Элина Свитолина (Украина) – Белинда Бенчич (Швейцария).

В случае победы Свитолиной нас ожидает первый в истории украинский четвертьфинал на Ролан Гаррос.