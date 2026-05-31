Центральний корт Ролан Гаррос прийняв матч між 15-ю у світовому рейтингу Костюк та третьою у світовій класифікації полькою Швьонтек. Про його результат повідомляє 24 Канал.
Як склався поєдинок?
Ця гра стала четвертою в історії особистій історії протистоянь між тенісистками. У трьох попередніх Іга вигравала з рахунком 2:0 по сетах.
Поєдинок на Ролан Гаррос-2026 склався набагато успішніше для українки.
Уже у першому сеті вона зуміла нав’язати боротьбу, коли Швьонтек двічі вела з брейком. Українка зрівнювала рахунок, а згодом виграла партію – 7:5.
У наступному сеті полька намагалась одразу відірватись у рахунку, але Костюк витримала стартовий натиск, потім перемогла – 6:1.
Теніс. Жінки
Ролан Гаррос. 1/8 фіналу
Марта Костюк (Україна, 15) – Іга Швьонтек (Польща, 3) – 2:0 (7:5, 6:1)
Рахунок у матчах між Швьонтек та Костюк став 3:1 на користь польки. Костюк вперше у кар’єрі вийшла до чвертьфіналу Відкритого чемпіонату Франції.
Що далі для Костюк?
У лайв-рейтингу вона підіймається з 15-ї на 13-у сходинку світового рейтингу. У чвертьфіналі Марта зіграє проти переможниці пари Еліна Світоліна (Україна) – Белінда Бенчіч (Швейцарія).
У разі перемоги Світоліної на нас очікує перший в історії український чвертьфінал на Ролан Гаррос.