Марта Костюк вдруге у кар'єрі дісталася 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Франції. Цього разу українка не залишила шансів досвідченій Вікторія Голубич, закривши матч за трохи більше ніж півтори години, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також "Може зайти дуже далеко": легендарний тенісист оцінив шанси Світоліної на Ролан Гаррос

Потужний старт і контроль гри

Костюк із перших геймів захопила ініціативу та змусила суперницю постійно помилятися. Українка взяла перший сет із рахунком 6:4, а у другій партії швидко оформила комфортну перевагу.

Марта агресивно діяла на прийомі, реалізувавши чотири брейк-пойнти. Голубич так і не змогла нав'язати українці свій темп гри.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Історичний шанс для українки

У підсумку Костюк перемогла у двох сетах – 6:4, 6:3. Українка продовжує боротьбу за свій найкращий результат на ґрунтовому мейджорі.

Тепер Марта зіграє у четвертому колі Ролан Гаррос, де спробує вперше у кар'єрі пробитися до чвертьфіналу турніру Grand Slam у Парижі.

Суперницею українки в 1/8 стане переможниця матчу двох польських тенісисток – Магда Лінетт або Іга Свьонтек.