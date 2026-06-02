Костюк установила несколько рекордов после прохода в 1/2 Ролан Гаррос

После победы над Элиной Свитолиной в четвертьфинале Ролан Гаррос вторая ракетка Украины Марта Костюк установила несколько выдающихся достижений. Как для себя, так и для нашего тенниса в целом.

Во вторник, 2 июня, Марта Костюк получила путевку в полуфинальный поединок Ролан Гаррос-2026. О том, что делает эту победу 23-летней украинки особенной рассказывает 24 Канал.

Чего уже достигла Марта Костюк?

Победный матч против Свитолиной был для Костюк дебютным четвертьфиналом на Ролан Гаррос, поэтому после выигрыша матча она пробилась в свой первый полуфинал как во французской столице, так и вообще на турнирах серии Grand Slam.

Киевлянка также стала первой украинкой, которая дошла до этой стадии на Открытом чемпионате Франции. Подобного успеха могла достичь и Элина, но у нее теперь шесть поражений в 1/4 финала этого турнира.

Отметим, что среди украинцев в 1/2 Ролан Гаррос ранее бывал только Андрей Медведев, который прокладывал себе путь к этой стадии в одиночном разряде среди мужчин в 1993-м и 1999 году.

Во время второго такого успеха он прибился к финалу и даже вел там со счетом 2:0 по сетам, но уступил легендарному Андре Агасси.

Что дальше для Марты Костюк?

Бороться за улучшение своих достижений Марта будет с "беспристрастной" россиянкой Мирой Андреевой. Этот поединок должен состояться в четверг, 4 июня.

Если наша землячка сумеет одержать победу, то гарантированно впервые в карьере войдет в топ-10 мировой классификации.

Марта может стать второй украинкой, которой это удалось. Еще в 2017 году такое достижение в свой актив записала Элина Свитолина, которая и сейчас находится среди десяти лучших теннисисток мира.