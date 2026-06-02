У вівторок, 2 червня, Марта Костюк здобула путівку у півфінальний поєдинок Ролан Гаррос-2026. Про те, що робить цю звитягу 23-річної українки особливою розповідає 24 Канал.

Чого уже досягла Марта Костюк?

Переможний матч проти Світоліної був для Костюк дебютним чвертьфіналом на Ролан Гаррос, тож після виграшу матчу вона пробилась у свій перший півфінал як у французькій столиці, так і загалом на турнірах серії Grand Slam.

Киянка також стала першою українкою, яка дійшла до цієї стадії на Відкритому чемпіонаті Франції. Подібного успіху могла досягти й Еліна, але у неї тепер шість поразок в 1/4 фіналу цього турніру.

Зазначимо, що серед українців в 1/2 Ролан Гаррос раніше бував лише Андрій Мєдвєдєв, який прокладав собі шлях до цієї стадії в одиночному розряді серед чоловіків в 1993-му та 1999 році.

Під час другого такого успіху він прибився до фіналу та навіть вів там із рахунком 2:0 по сетах, але поступився легендарному Андре Агассі.

Що далі для Марти Костюк?

Боротись за покращення своїх досягнень Марта буде з "безпрапорною" росіянкою Мірою Андрєєвою. Цей поєдинок має відбутись у четвер, 4 червня.

Якщо наша землячка зуміє здобути перемогу, то гарантовано вперше у кар’єрі увійде до топ-10 світової класифікації.

Марта може стати другою українці, які це вдалось. Ще у 2017 році таке досягнення до свого активу записала Еліна Світоліна, яка і зараз знаходиться серед десяти найкращих тенісисток світу.