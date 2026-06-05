113-та ракетка світу створила справжню тенісну казку, ставши лише другою спортсменкою у Відкриту еру, яка пройшла усю турнірну дистанцію на Гренд-слемі, розпочавши боротьбу ще у кваліфікації. Успіх співвітчизниці відзначив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє 24 Канал.

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Що написав голова польського уряду про перемогу Хвалінської у півфіналі Ролан Гаррос?

За вихід у фінал Мая Хвалінська змагалася з безпрапорною росіянкою Діаною Шнайдер. Представниця Польщі здобула перемогу у двох сетах – 7:6, 6:4.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск на своїй сторінці у соцмережі X написав, що "наша Бджілка Мая краща за російські ракети", водночас привітавши спортсменку і звернувши увагу на проблему допуску тенісисток з країни-агресора до таких великих змагань як Відкритий чемпіонат Франції.

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У чому феномен Маї Хвалінської на Ролан Гаррос?

Польська тенісистка здійснила один з найбільших проривів у тенісі за всю новітню історію цього виду спорту.

Розпочавши змагання у Парижі за межами першої сотні, Хвалінська вже гарантувала собі щонайменше 21-у позицію у рейтингу WTA – це прогрес на 93 сходинки. Якщо ж вона виграє Ролан Гаррос у фіналі проти Мірри Андрєєвої, то стрибне навіть у топ-15.

Хвалінська вже гарантувала собі принаймні 1 мільйон 400 тисяч євро призових. Це в два рази більше, ніж тенісистка заробила за всю свою попередню кар'єру.

Про те, у якій казці опинилася Мая, свідчить такий факт: оскільки гроші тенісисткам платять вже після завершення змагань, у польської спортсменки виникли проблеми з оплатою проживання у Парижі: вона просто не розраховувала, що проведе у столиці Франції усі два тижні. Довелося підключитися спонсорам, хоча раніше у Хвалінської навіть не було офіційного технічного партнера – вона виходила на матчі у футболках різних брендів.