113-я ракетка мира создала настоящую теннисную сказку, став лишь второй спортсменкой в Открытую эру, которая прошла всю турнирную дистанцию на Гренд-слеме, начав борьбу еще в квалификации. Успех соотечественницы отметил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает 24 Канал.

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Что написал глава польского правительства о победе Хвалинской в полуфинале Ролан Гаррос?

За выход в финал Майя Хвалинская соревновалась с бесцеремонной россиянкой Дианой Шнайдер. Представительница Польши одержала победу в двух сетах – 7:6, 6:4.

Премьер-министр Польши Дональд Туск на своей странице в соцсети X написал, что "наша Пчелка Майя лучше российских ракет", одновременно поздравив спортсменку и обратив внимание на проблему допуска теннисисток из страны-агрессора к таким крупным соревнованиям как Открытый чемпионат Франции.

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В чем феномен Майи Хвалинской на Ролан Гаррос?

Польская теннисистка совершила один из крупнейших прорывов в теннисе за всю новейшую историю этого вида спорта.

Начав соревнования в Париже за пределами первой сотни, Хвалинская уже гарантировала себе как минимум 21-ю позицию в рейтинге WTA – это прогресс на 93 ступеньки. Если же она выиграет Ролан Гаррос в финале против Мирры Андреевой, то прыгнет даже в топ-15.

Хвалинская уже гарантировала себе по крайней мере 1 миллион 400 тысяч евро призовых. Это в два раза больше, чем теннисистка заработала призовых за всю свою предыдущую карьеру.

О том, в какой сказке оказалась Майя, свидетельствует такой факт: поскольку деньги теннисисткам платят уже после завершения соревнований, у польской спортсменки возникли проблемы с оплатой проживания в Париже: она просто не рассчитывала, что проведет в столице Франции все две недели. Пришлось подключиться спонсорам, хотя раньше у Хвалинской даже не было официального технического партнера – она выходила на матчи в футболках разных брендов.