"Она фантастическая теннисистка": Бекер оценил прогресс Костюк и дал прогноз на 1/2 Ролан Гаррос

Вскоре Марта Костюк сыграет в первом для себя полуфинале Ролан Гаррос. Шестикратный победитель турниров Большого Шлема Борис Бекер оценил теннис украинки.

В эксклюзивном комментарии для 24 Канала Борис Бекер прокомментировал выступления Марты Костюк во время открытого чемпионата Франции. Он считает, что украинка имеет хорошие шансы на успех.

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Что сказал легендарный теннисист о Костюк?

Он отметил свое восхищение игрой второй ракетки Украины. Бывший лидер мужского тенниса отметил то, что произошло после матча против Элины Свитолиной в четвертьфинале – речь победительницы четвертьфинала.

Прежде всего, я большой ее поклонник. Считаю, что она фантастическая теннисистка. То что было вчера после победы над Элиной, меня это очень эмоционально тронуло. Также мне очень нравится, как Марта поддерживает украинский народ. Считаю, что это отличный пример,

– сказал Борис.

По словам обладателя 49 титулов в одиночном разряде, сейчас Марта исправила те проблемы, которые мешали ей в прошлом.

Я слышал, что она всегда была очень талантливой, но в то же время имела определенные психологические трудности. Ей было непросто справляться с ожиданиями, депрессией и другими проблемами. Также я слышал, что в конце прошлого года она взяла паузу, чтобы пройти терапию. Она обратилась к психологу, пыталась найти причину, почему постоянно чувствует давление. Думаю, именно это и изменило ситуацию,

– отметил спикер.

По мнению Бекера, поединок против Свитолиной тоже был нелегким испытанием, но Костюк сумела прекрасно через это пройти.

Вчерашний матч, вероятно, был самым важным в ее карьере – против подруги. Она справилась с этим блестяще. Думаю, это должно стать примером для других теннисисток. Большинство игроков умеют хорошо играть, но не все способны справиться с давлением. Когда ожидания очень высокие, многие не выдерживают,

– заметил бывший теннисист.

Легендарный спортсмен заявил, что ситуация Марты Костюк может стать образцом для других девушек в мировом туре. Сейчас наша землячка демонстрирует ментальную устойчивость, которая является ключом к успеху.

Дело не в форхенде или других технических элементах, а в психологии. Возможно, Марта покажет пример другим спортсменкам, что не стоит бояться обращаться за помощью к ментальному тренеру или психологу. Не нужно стесняться использовать все возможности, чтобы стать лучшим игроком. Думаю, именно поэтому в этом году Марта значительно сильнее, чем была раньше,

– сказал эксперт.

Победитель крупнейших турниров в теннисе считает, что вскоре именно представительница Украины сумеет пополнить короткий перечень тех спортсменок, которые борются за первые ступеньки мирового рейтинга.

Думаю, что сейчас номером один, безусловно, является Арина Соболенко. Но позади нее есть пространство для роста других. Так, Елена Рыбакина очень сильна на быстрых покрытиях. Есть также такие теннисистки, как Гофф и другие. Но, по моему мнению, в женском теннисе сейчас существует определенный вакуум и возможно – Марта сможет его заполнить,

– отметил Борис.

Бекер также дал определенный прогноз на полуфинальный матч Костюк – Андреева. По словам немецкого эксперта, необходимы определенные условия, чтобы предсказание сбылось.

Это прекрасная возможность для Марты. Она уже дважды побеждала Андрееву, но сейчас речь идет о полуфинале турнира Grand Slam. Здесь действуют и дополнительные факторы. Если она сохранит тот же настрой и тот же психологический подход, который продемонстрировала вчера, то, думаю, Марта победит,

– спрогнозировал бывший немецкий теннисист.

Добавим в другом полуфинале четверга сойдутся квалифаерка Майя Хвалинская, которая представляет Польшу, и еще одна "бесспорная" Диана Шнайдер – сеяная на турнире под 25-м номером.

Когда Костюк сыграет в 1/2 финала Ролан Гаррос?

Поединок украинки против "нейтральной" россиянки запланирован вторым запуском на корте имени Филиппа Шатрие, который является главной ареной соревнований. Игра стартует 4 июня не ранее 16.00 по времени Киева.

Напомним, что матчи Открытого чемпионата Франции по теннису можно посмотреть на Eurosport и HBO Max.